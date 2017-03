Tchad : Qui sont ces 16 personnes chargées de préparer la nouvelle constitution ?

Les missions du HCRI



Le HCRI a pour mission de définir et exécuter les stratégies de réforme ; initier, proposer et conduire toute réforme touchant aux institutions ; élaborer un projet de nouvelle constitution ; initier et conduire tous les projets de textes relatifs aux réformes, et superviser l'organisation du Forum National de validation des réformes.



Le Haut comité des reformes institutionnelles "est tenu de déposer les conclusions de ses travaux, avant la fin du premier semestre 2017", précise la Présidence de la République.



L'appel du Premier ministre aux contributions individuelles ou collectives



Pour l'actuel Premier ministre, cette future réforme est "une formidable opportunité à toutes les forces progressistes de la nation de participer à cette réflexion collective".



Le chef du gouvernement Albert Pahimi Padacké appelle à des consultations citoyennes, notamment à travers des contributions écrites des tchadiens de l'intérieur et de l'extérieur, "qui le souhaitent, soit individuellement ou collectivement". En effet, "des consultations sous toutes les formes doivent être menées", estime-t-il.



Le Premier ministre tient à préciser que "il ne s’agira pas, bien évidemment, d’un débat uniquement d’experts ; mais aussi et surtout, d’une consultation populaire à la base dans la perspective d’un forum national où les attentes de toutes les sensibilités politiques et sociales du pays devraient être confrontées dans le respect de notre diversité."