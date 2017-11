Tchad: Réunion des futurs bacheliers samedi 25

Avis aux futurs bacheliers

Réunion d’information et d’orientation

le samedi 25 novembre 2017 à 10 H



Le centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) ouvre un service d’information et d’orientation destiné à aider les futurs bacheliers dans leurs démarches d’inscription aux universités nationales et étrangères.



Nombreux sont ceux qui - après l’obtention du Bac- perdent une année voire plus puisqu’ils s’y prennent avec retard.



Pour éviter cette perte aux futurs bacheliers, le (CEDPE) vous accompagne dans vos démarches.



Pour avoir plus de précision, venez assister à la première réunion d'information qui aura lieu le samedi 25/11/2017 à 10H.



Compte tenu des places limitées, veillez confirmer votre présence en envoyant un sms avec nom et prénom au numéro suivant: 95012039 à partir du 10 novembre 2017



Adresse du centre (voir schéma sur l'annonce) : N'djaret Daralsalam non loin de l'ancien cimetière enfants.