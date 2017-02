Tchad : Série de nominations à l'Enseignement supérieur

Nomination à des postes de responsabilité au Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ce Mardi 14 février 2017 :



Directeur Général des Offices de l'Examen et Concours du Supérieur : Pr Bakari Abbo

Son adjoint: Achair Langana

Directrice des Équivalences, des Diplômes, des Archives et de la Statistique : Dr.Ardjoune Djalal



Directeur des Ressources Humaines, Financières et du Matériel : Mahamat Moussa Hassan

Directeur général du Centre National de Recherche pour le Développement: Pr Mahmoud Youssouf Khayar

Son adjoint: Lowkoulna Clarice

Directeur de la Recherche et de l'Innovation: Pr Mbailawe Mbayguiname

Directeur Général de la Planification et des Ressources Humaines: Dr.Jérémie Kolina

Directrice des Ressources humaines : Mme. Seka Honorine

Directeur des Études, de la Statistique et du Système d'Information: Sidjim Ngarsok



Le recteur de l'Université de N'Djamena: Pr Mahamat Barka

Vice-recteur chargé de desenseignements: Atteib Idriss

Vice-recteur chargé de la Recherche et des Écoles Doctorales: Pr Bensekina Togbaye

Secrétaire général: Dr. Nou Adafana

Directeur de la Scolarité des Examens du rectorat de l'Université de N'Djamena : Dr.Amir Mougache

Directeur des Affaires Académiques : Dr. Abdelhadi Ahmat Abdelkerim

Directeur de la Recherche et de la Coopération : Dr. Ahmat Mahamat Zene

Directeur des Ressources Humaines du rectorat de l'Université de N'Djamena: Dr. Baradine Zakaria Moursal



Décret signé par le Président Idriss Deby Itno