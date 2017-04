Tchad : "Seul le régime de Déby a permis de stabiliser le pays", assure le ministre de la Justice

Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Ahmat Mahamat Hassan a affirmé hier, vendredi, au Palais de 15 janvier, -lors de la présention d'un livre sur la crise économique, écrit par Issa Mahamat-, que seul le régime du président Deby Itno a permis de stabiliser le pays et de contrôler l'ensemble du territoire national, depuis l'accession du Tchad à la souveraineté internationale, ce que "ses prédécesseurs ou d'autres régimes passés n'ont pas pu faire".



Réagissant au débat sur le Franc CFA, le ministre a affirmé qu'il y aura des conséquences néfastes sur la stabilité de certains États africains. "Nous sommes des petites sous-préfectures de la métropole", a-t-il expliqué, faisant allusion à l'Afrique francophone. "C'est plus facile de critiquer en étant hors du gouvernement, une fois à l'intérieur on se tait ou bien on est dans un autre monde", a t-il martelé.