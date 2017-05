Tchad : Sitting des agents de déminage pour exiger le paiement des arriérés de salaire

Les agents du Centre National de Déminage (CND), organisent, ce lundi 8 mai 2017, devant l’entrée principal du Ministère de l’Economie et de la Planification du Développement, un sitting pour réclamer le paiement de 10 mois d’arriérés de salaire. Quelques véhicules de la police se sont déployés sur les lieux pour tenter d’encadrer un éventuel dérapage.



Ces agents en activité du Haut-Commissariat National de Déminage (HCND) protestent contre les promesses non tenues de leurs chefs hiérarchiques, pendant deux mois, visant à régulariser leur situation, sans résultat escompté sur le terrain.



L’un des manifestants rencontré sur le terrain nous informe que l’objectif de ce sitting, consiste à réclamer leur dû. « On nous a nourrit pendant deux mois avec de fausses promesses. Nous avons dialogué avec notre coordinateur, même avec le ministère, sans donner de résultat tangible. Certains de nos collègues ont été renvoyés de la maison pour ne pas avoir honoré le loyer tandis que d’autres n’ont pas pu inscrire leurs enfant à l’école faute de moyens. Pourtant, certains d’entre nous ont perdu une partie d'eux dans l’exercice de la fonction et c’est ainsi qu’on nous remercie pour le service rendu », déplore Daleng Tampi, un agent de déminage.



Au total, ce sont 750 agents de déminage qui accusent de plusieurs mois d’arrières de salaires, d’après les représentants. Les agents du Centre National de Déminage (CND) entendent rencontrer le ministre de l’Economie et de la Planification du Développement pour décanter leur situation qui a tant perduré.