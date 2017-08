Tchad : "Situation sous contrôle et ratissage" au nord, selon l'Etat major de l'armée

L’état-major général des Armées porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que les éléments des forces armées et de sécurité en patrouille au nord du pays à la frontière avec la Libye ont "mis en déroute un groupe de trafiquants et de bandits de grand chemin lors d’un accrochage le 18 août 2017".



"La situation est sous contrôle. Le ratissage continue", a indiqué l'Etat-major des armées qui a promis de communiquer un bilan prochainement.



Une colonne de 6 véhicules du groupement N°1, une unité d'élite anti-terroriste, récemment formée et actuellement basée à Onianga Kebir, a été attaquée lors d'une patrouille de routine, par un convoi d'un mouvement rebelle non identifié. L'attaque a eu lieu à quelques kilomètres de la frontière Libyenne.