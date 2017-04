Tchad : Suspension de la grève à l'hôpital de la mère et de l'enfant

Les agents de l'hôpital de la Mère et de l'Enfant ont décidé, ce lundi 24 avril, de suspendre la grève qui devait en principe démarrer aujourd'hui pour une semaine, afin de protester contre le non-paiement des salaires, des primes d'intéressement, de responsabilité et de garde.



Ils ont obtenu gain de cause, suite à la négociation nouée avec l'administration de l'hôpital qui s'est engagée à payer 2 mois de primes de responsabilité, et 3 mois de garde.



Cette décision de sursoie à la grève est intervenue, ce matin, lors d'une assemblée générale tenue par le personnel, pendant qu'une bonne partie des activités de l'hôpital était paralysée par l'observation stricte du mot d'ordre de grève, d'après le syndicat.