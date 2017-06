Tchad : Suspension de la grève entamée par le conseil national des pétroliers

Le Conseil National des Pétroliers (CNP) , dans un communiqué de presse, signé de son président Mahamat Saleh Issa, informe l'opinion nationale et internationale que la grève de fermeture des stations-service en protestation à l'arrêté N°116-PR-PM-MPE-2017, du ministère du Pétrole et de l'Énergie portant désignation de 12 marqueteurs provisoires, prévue pour le jeudi 15 juin 2017, est suspendue jusqu'à nouvel ordre.



Il informe par ailleurs qu’il a entamé des négociations au plus haut niveau pour trouver une issue à ce différend.



Le Conseil National des Pétroliers demande par ailleurs, au ministère du Pétrole et de l'Énergie, de lever la mesure de fermeture de treize stations-service, accusés d'importer les produits de l'étranger.



Une autre rencontre est prévue au début de la semaine prochaine entre le CNP et le ministère du Pétrole et de l'Énergie pour trouver une solution convenable entre les différentes parties afin d’éviter une menace de fermetures de toutes les stations-service que fait planer le Conseil National de Pétrolier, pouvant déboucher sur une pénurie généralisée de carburant au cas où ses revendications ne seront pas prises en compte.