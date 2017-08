Tchad : Tirs à Farcha, bagarre entre élèves du groupement militaire interarmées et policiers

Un impressionnant dispositif sécuritaire des différents corps des forces de défense et de sécurité est déployé dans la rue menant vers ce commissariat, bloquant la circulation à tous les véhicules.



​Les élèves militaires du GMIA (Groupement militaire inter-armées) ont attaqué le commissariat pour livrer bataille à des policiers en faction et d'autres en permanence.



Ils ont tenté de récupérer par la force l'une de leur moto entre les mains de la police qui l'aurait réquisitionné lors d'un contrôle, puis acheminé dans ce commissariat. A la suite de la bagarre, des tirs viennent d'être entendus cette nuit. Un élève miltaire aurait été blessé par une balle perdue de la police, ce qui a obligé la plupart des responsables des forces de sécurité à se déployer.



Les élèves militaires auraient, dans leur retrait vers le camp de 27, procédé à des désordres en représailles, et interdit à la police militaire d'y entrer. La tension est perceptible au Commissariat de Sécurité Publique N°1 de Farcha. A l'entrée du commissariat, les policiers armés et équipés de casques sont sur le qui-vive.



(Actualisation 23h51) : Un élève militaire aurait été blessé, pas de morts.