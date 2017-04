Tchad : Traité de ministre de "l'Insécurité" à l'assemblée, Ahmat Bachir riposte

Moussa Kadam : "L'assemblée nationale s'est excusée"

Ahmat Bachir : "Je prend acte" (...) "​J'espère que la personne qui a glissé cette erreur réponde de son acte"

Qui a écrit "Monsieur le ministre de l'Insécurité", dans une correspondance de l'assemblée nationale adressée à Ahmat Bachir ? En tout cas, la tournure de phrase n'a pas plu au ministre de la Sécurité publique, qui n'a pas manqué de le faire savoir devant 119 députés présents, provoquant un léger incident ce matin, à l'Assemblée Nationale.Interrogé ce matin par les députés de l'Assemblée Nationale, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmat Bachir a exigé des explications, après qu'une personne ait écrite dans un document, lui étant adressé, "Ministre de l'Insécurité"."Je ne sais pas par où commencer mais, j'ai un préalable relatif à votre calendrier", a souligné le ministre, qui s'est notamment tourné vers son collègue du département de la communication, avant d'être interrompu par Moussa Kadam, 1er vice-Président de l'Assemblée nationale, qui a présenté des excuses au nom de l'assemblée."Si je suis ministre de l'Insécurité, je dois au moins vous créer l'insécurité avant de partir. Si c'est rectifié tant mieux, sinon je plie bagages et je part, je reviens quand vous aurez rectifié", a poursuivi le ministre Ahmat Bachir.Le ministre a espéré que "la personne qui a glissé cette erreur réponde de son acte", avant de tourner la page et de répondre aux questions qui lui étaient posées.