Tchad : Très modeste célébration de la journée internationale du travail à Am-Timan

La ville d'Am-Timan, à l'instar du monde, a célébré ce lundi 1er mai 2017, de manière très modeste, la fête internationale du travail. La cérémonie s'est déroulée à la place de l'indépendance sous la présidence du Secrétaire Général de la Région du Salamat, Rimadjibaye Nadjinangar, représentant le Gouverneur. « Les travailleurs face à la crise socio-économique et financière », c’est le thème retenu pour l'édition 2017.



La population était presque absente à la fête, même la tribune n'était pas suffisamment remplie de monde, et le constat a été fait par le Secrétaire Général de la Région. Pour Saleh BARH, président du comité d'organisation, « la fête offre l'occasion aux syndicalistes de réfléchir au contexte socio-économique difficile dans lequel ils exercent. Le choix du thème est une réalité qui demande des travailleurs et travailleuses assez de sacrifices en poursuivant et respectant le dialogue franc et sincère avec les partenaires ».



Selon le Secrétaire Général de l'Union des Syndicats du Tchad (UST) Salamat, Ahamat Lago, qui a pris la parole au nom du secteur public, parapublic et privé, « l'important et l'indispensable de cette journée est de pouvoir discerner les problèmes relatifs aux conditions du travail et discuter de la protection sociale des travailleurs dans le pays et dans la région ». Ahamat Lago d'ajouter que « la situation conjoncturelle qui a frappé le Tchad, résulte malheureusement de la mauvaise gouvernance et de la mauvaise gestion du bien public ».



Constatant une faible participation, le Secrétaire Général de la Région, Rimadjibaye Nadjinangar, a, avant de prononcer son mot, ouvert une parenthèse en appelant les organisateurs à faire mieux aux prochaines éditions, car, il a remarqué un problème de mobilisation. Ceux qui étaient présents à la tribune sont des chefs de service, mais les autres agents étaient absents de la scène.



Il a déclaré, lors de son discours, que comparativement aux précédentes éditions, la fête de cette année se déroule dans un contexte assez difficile que nul n'ignore. Il s'agit de la crise socio-économique et financière que traverse le monde, dont le Tchad. Depuis que le pays est confronté à cette situation conjoncturelle due à la chute du prix du baril de pétrole, tous les secteurs d'activité du public, parapublic et privé sont fortement touchés.



Pour faire face aux conséquences de cette crise, le gouvernement a instauré un cadre de dialogue avec la plateforme syndicale qui a abouti à la reprise des activités dans le secteur public, et à la signature d’un protocole d’accord entre les deux parties. Selon le Secrétaire Général, les deux parties ont intérêt à consolider ensemble la paix sociale et à l’entretenir malgré quelques divergences de point de vie par moment. La paix sociale doit être renforcée pour permettre au pays d’atteindre son émergence à l’horizon 2030 dont la contribution des travailleurs est souhaitée pour l’atteinte de cet objectif.