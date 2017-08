Tchad : Trois frères du Sacré-Coeur définitivement engagés dans la congrégation

Le père évêque de Doba a présidé, samedi 29 juillet dernier la cérémonie en présence des délégations venues de Pala, Moundou, N'Djaména et Douala au Cameroun.



Ces trois frères, notamment 2 tchadiens et 1 camerounais du Sacré-Coeur, délégation de l'Afrique centrale, se sont definitivement engagés dans la congrégation en promettant le voeu de chasteté, de pauvreté et d'obeissance pour toutes la vie selon la règle de vie en communauté.



Le moment solennel de la cérémonie a été l'interrogation des profès par le délégué du supérieur général, Kemtchang Koudé Joseph. A chaque interrogation par ce dernier, la réponse qui s'en suivait était : "Je le veux avec la grâce de Dieu et le soutien de mes frères". C'est dans cette optique que s'est manifesté la joie inexprimable qui a vu au départ l'angoisse des parents, remplacée par la satisfaction d'être acceptés par leur communauté religieuse.



Dans son homélie, le pére évêque de Doba Monseigneur Martin waïngué Bani a demandé aux profès de comprendre le sens de cette mission et d'avoir le courage car le premier sentiment est la peur, comme Moïse l'a eu dans le feu ardent. "Rappelez-vous de la pêche miraculeuse et soyez remplis de confiance comme Simon et surtout sur votre ultime conviction de religieux-éducateur", a-t-il rappelé.



Ces profès ont reçus toutes la bénédictions de l'évêque de Doba et ont adressé à leur tour leur reconnaissance à ceux qui ont ont contribué, de près ou de loin à leur formation et à l'organisation de la cérémonie.



Les trois profès ont par la suite été affectés : Badawé au collège saint Etienne de N'Djamena, Lassem au collège Sacre-coeur de Bébédjia et Manfrèd à Yaoundé au Cameroun.



La messe de l'action de grâce aura lieu le 13 Aoùt 2017 à Douala à la paroisse Saint-Simon de Koudi.



Le partage d'un repas fraternel a mis un terme à cette cérémonie.



REOUHOUDOU INNOCENT, CORRESPONDANT ALWIHDA INFO À BÈBÈDJIA.