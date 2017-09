Tchad: Un avion français rate son décollage, les deux pilotes indemnes

Un avion de reconnaissance de l'armée française a raté aujourd'hui son décollage de l'aéroport de N'Djamena Hassan Djamous, avant de percuter le grillage de sécurité. Les deux pilotes français sont sortis indemnes.



Le mirage 2000N français de l'opération Barkhane a percuté le mur de l'aéroport, avant d'être immobilisé par le grillage, d'après un officiel tchadien présent sur les lieux.



Trois avions militaires français devaient s'envoler pour un convoyage. Le premier mirage aurait réussi à décoller, tandis que le deuxième à raté son décollage suite à un incendie. Un troisième avion a annulé son décollage suite à l'incident, explique un officier de l'armée tchadienne.



Le trafic aérien ne devrait pas être perturbé et va reprendre.



Le chef d'État major général 2ème adjoint de l'armée et le chef d'État major de l'armée de l'air du Tchad se sont rendus sur les lieux pour inspecter le mirage endommagé. Ils n'ont pas voulu répondre à la presse.



Des militaires français et Tchadiens quadrillent sur un long périmètre pour empêcher à la presse et à des militaires Tchadiens d'approcher le mirage de reconnaissance détruit.



La stigmate d'un mur de l'aéroport éventré et celle d'un grillage détruit sont visibles. Deux militaires français dont Alwihda Info a cherché à recueillir leur impression sur la circonstance de ce crash opposent poliment un refus en demandant d'attendre la communication de l'armée française.