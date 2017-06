Tchad : Un "besoin impérieux d'envisager des mesures structurelles", Premier ministre

Le Premier ministre Pahimi Padacket Albert a organisé ce matin une rencontre de concertation avec les partenaires du Tchad. Le locataire de la Primature a énuméré les multiples réalisations socio-économiques enregistrées avec l'appui des partenaires.



"Depuis quelques années, le gouvernement a impulsé résolument une dynamique de progrès de notre pays que tout le monde s'accorde à reconnaitre aujourd'hui. En effet, la marche vers le développement engagé avec foi et conviction, depuis plus de deux décennies, parallèlement à la construction d'un Etat de droit véritable a été conduit par des actions tendant à créer les bases d'un développement durable", selon le Premier ministre.



D'après lui, "d'importantes réformes politiques, économiques et sociales ont été engagés avec l'appui des partenaires au développement. Ces contributions ont permis d'enregistrer des progrès remarquables. Cependant, en dépit des efforts consentis, de nombreux défis subsistent, auquel est venu s'ajouter la grave crise économique et financière qui affecte considérablement notre pays."



"Le gouvernement est convaincu que dans une période particulièrement difficile comme celle que traverse notre pays, la concertation avec les partenaires pour recueillir leur avis est une nécessité car si cette grave crise économique se manifeste d'abord par la pression qu'elle exerce sur les finances publiques et les sacrifices qui en résultent pour les populations, elle fait aussi prendre conscience du besoin impérieux d'envisager des mesures structurelles concertés, qui seules peuvent restaurer les équilibres économiques et rassurer sur l'avenir. C'est dans cette perspective que s'inscrit la vision 2030 et le plan nationale de développement PLD 2017-2021", a-t-il estimé.



Le chef du gouvernement a sollicité le soutien des partenaires pour aider le pays à parvenir à ses "grandes" ambitions. "Le gouvernement sait pouvoir compter sur vos appuis et conseils", a-t-il réagit, s'adressant aux partenaires.