Tchad : Un cadre promu Inspecteur d'Etat adjoint par décret, après un livre sur la crise économique

Le jeune cadre et chercheur, Issa Mahamat Abdelmahmout, vingt-quatre heures après le lancement officiel de son livre "Tchad, Comment sortir de la crise économique, Cause, conséquence et solution", vient d'être promu inspecteur d'État adjoint, apprend-t-on d'un décret du chef de l'État, lu sur les ondes de la Radio Nationale.Le jeune cadre et chercheur, Issa Mahamat Abdelmahmout, a présenté, hier , samedi soir, au Palais du 15 janvier, lors d'une cérémonie, le lancement officiel de son livre qui s'intitule : "Tchad : Comment sortir de la crise économique ? Cause, conséquence et solution".Maîtrisant parfaitement les nombreuses législations régissant la gestion des Finances Publiques au Tchad, l'auteur, cadre du ministère des finances publiques, a pris l'initiative d'apporter sa modeste contribution à travers cet essai qui relate la situation actuelle des Finances Publiques en général, les mécanismes de contrôle des ressources, l'identification des principaux postes de dépenses de l'État et ses conséquences, les enjeux de la monnaie et en fin les perspectives de développement.La présentation de ce livre qui se veut une réflexion pérenne qui vise à aiguillonner la lisibilité des décideurs politiques Tchadiens en mettant l'accent entre autres, sur la gestion rationnelle des finances publiques et des recettes de l'État, la gestion rigoureuse des ressources humaines, la suppression du budget attribuée à certaines chefferie traditionnelle et la répartition drastique du budget alloué à quelques départements ministériels, en vue de surmonter la crise économique que traverse actuellement Tchad depuis quelques années.L'auteur du livre M. Issa Mahamat Abdelmahmout a affirmé que la crise économique est partie du secteur publique pour impacter le secteur privé. Avant d'ajouter que le refus de payer l'impôt par une bonne partie des concitoyens est l'une de cause majeure de cette crise économique. "Certaines personnalités, propriétaires de certaines entreprises refusent de payer l'impôt. Si les impôts sont mobilisés rationnellement, on n'en arrive pas à cette situation de crise économique", assure-t-il.