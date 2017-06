Tchad : Un camion-citerne tue un motocycliste à N'Djamena

Une citerne transportant du gasoil a écrasé mortellement un motocycliste, il y a, à peine une heure de temps, en face de la Mosquée Khalid Ibni Walid, à la rue de 30 mètres, dans la commune du 4ème arrondissement de la capitale Tchadienne.



Tout est parti d'une collusion entre le motocycliste et une passante qui a été percutée. Le conducteur de la moto n'a pu contenir le mouvement de son engin et a perdu le contrôle en venant s'écraser devant la citerne. Son corps, en partie déchiqueté, a été traîné par le camion-citerne sur plusieurs mètres.



Le 5ème substitut du procureur de la République et des responsables sécuritaires sont arrivés sur les lieux de l'accident et ont ordonné le transfert du corps sans vie de la victime qui va être transporté à la morgue.



La femme piétonne s'en sort indemne.