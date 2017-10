COMMUNIQUE Tchad: Un centre de prévention de l'extrémisme

L'inauguration du Centre d’Etudes pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE) aura lieu en novembre 2017. D'ici là, la porte est ouverte aux visiteurs.

Le Tchad se dote d'un nouveau centre moderne crée par un groupe de cadres ayant une grande expérience dans le domaine de la recherche, du développement et à la prévention de l'extrémisme. Le centre est logé dans le quartier de N'djaret dans un immeuble neuf. Il se nomme "Centre d’Etudes pour le Développement et la Prévention de l'extrémisme" (CEDPE).



Selon ses dispositions statutaires, le nouvel organisme œuvre dans le domaine du développement, de recherches, de communication, d’analyses stratégiques, de prévention de l’extrémisme et de gestion des conflits.

Le Centre d’Etudes pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE) est une structure ouverte à tout intellectuel sans distinction, partageant les mêmes valeurs et ayant la volonté d’entreprendre.



L'objectif du CEDPE ne se limite pas seulement aux études, à la recherche et à la prévention de l'extrémisme, mais il contribue également à la promotion de l'information scientifique et à la communication, en soutenant ou en créant des organes de presse, de radios et des chaînes de télévisions spécialisées. Il forme aussi les jeunes aux nouvelles technologies en y faisant d'ailleurs son cheval de bataille ; et procède aussi à des sondages dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux.

Le projet du CEDPE est trop ambitieux car il contribue aux bons déroulements en Afrique des échéances électorales ; de participer à l'analyse de la conjoncture nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution dans tous les domaines notamment à celui de la sécurité, de la bonne gouvernance et des droits de l’homme ;

Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre d’Etudes pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE) peut notamment :

- développer des relations de partenariat avec des institutions de recherches nationales et internationales ;

- contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises et des centres de recherche privés ;

- mettre en œuvre des programmes de recherche et de développement technologique ;

- recruter et affecter des spécialistes nationaux et/ou étrangers en matière de recherche et d’analyse dans la limite des emplois autorisés par la loi ;

- participer à des actions de recherches menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ;

- participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement;

- assurer l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et la publication des travaux ;

- Le centre peut assurer une veille technologique, économique, ou politique.

Le Centre d’Etudes pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE) est administré par un conseil d'administration présidé par le président pour un mandat de quatre (4) ans et ce renouvelable une seule fois.

L'inauguration du centre aura lieu en novembre 2017. D'ici là, la porte est ouverte aux visites.



Pour le Centre

Le Secrétaire Général

Hamza Senoussi

Contact: 00235 62553154

00235 95012039





