Tchad : Un convoi militaire attaqué au nord, plusieurs morts, 3 véhicules détruits, 1 disparu

Une colonne de 6 véhicules du groupement N°1, une unité d'élite anti-terroriste, récemment formée et actuellement basée à Onianga Kebir, a été attaquée lors d'une patrouille de routine, par un convoi d'un mouvement rebelle non identifié. L'attaque a eu lieu hier, à quelques kilomètres de la frontière Libyenne, d'après une source militaire tchadienne.



Ce violent accrochage s'est soldé par la destruction de trois véhicules appartenant à l'unité anti-terroriste de l'armée. Un autre véhicule -contenant des militaires- est porté disparu, selon une source de l'armée tchadienne contactée par Alwihda Info ce soir.



Une colonne de l'armée s'est dépêchée ce matin sur les lieux de l'affrontement pour récupérer les blessés et les rescapés qui étaient retranchés dans des grottes, dans les montagnes. Un bilan macabre a été établi.



Un militaire blessé a réussi à alerter sa base à l'aide d'un téléphone satellitaire sur l'attaque que sa colonne a subi. Il y a eu plusieurs morts dans les rangs de l'armée tchadienne dont deux colonels de cette unité d'élite. Le mystère demeure sur l'identité des assaillants qui ont infligé une lourde perte à une unité d'élite anti-terroriste formée par les américains et suréquipée.