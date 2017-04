Tchad : Un directeur de la Société d'eau (STE) assassiné

Le directeur de la planification et de l'investissement de la Société Tchadienne de l'Eau (STE), Hamit Bahr Haggar, de retour d'une mission de Moussoro dans le cadre de son institution, a été froidement assassiné, dans la nuit de dimanche, chez lui, à Goudje, par 4 personnes non identifiées, d'après une source concordante.



La victime a été enterrée ce matin au cimetière de Lamadji, situé à quelques kilomètres de la sortie Nord de la capitale Tchadienne.



D'après la même source, les présumés bourreaux armés de gourdins et de couteaux ont escaladé le mur de la concession de son frère, avant de s'introduire dans sa chambre pour neutraliser la victime et son épouse, à l'insu de six de ses proches présents dans sa concession.



Ils lui auraient intimé l'ordre de leur restituer 10 millions de Francs CFA que ce dernier aurait ramené chez lui lors de son retour de la mission qu'il a effectué pour le compte de la Société Tchadienne de l'Eau (SNE). Face au refus de la victime, ses présumés bourreaux l'ont tué par étranglement, avant de disparaître dans la nature, sans qu'ils ne soient ni identifiés ni arrêtés.