Tchad : “Un environnement sain pour une bonne santé mentale”

La journée mondiale de la santé mentale a été célébrée ce mardi 10 octobre au Tchad, avec l’Union des associations pour la protection de l’enfant (UAPET).



C’est la maison de la femme située au quartier N’Djari qui a accueilli l’événement.



Trois thèmes ont été choisis dont celui de la dépression, de la santé mentale au travail, et de la santé mentale en famille.



“Parlons de nos problèmes”



Les thématiques abordées visent à parler des problèmes personnels avec des personnes de confiance pour combattre la dépression. il s’agit également de créer un environnement de travail pacifique, viable et acceptable des uns et des autres pour une bonne santé mentale.



En outre, l’une des problématiques visait à offrir l’amour et le soutien aux enfants pour les protéger contre la dépression.