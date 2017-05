Tchad : "Un garde-fou afin d'éviter un conflit sanglant" dans le département de la Nya

Au cours de cette réunion, on retiendra la déclaration du préfet du département de la Nya : "Le conflit sanglant entre agriculteurs-éleveurs et le manque de cohabitation pacifique sont à l'origine du retard de développement de la localité".



Pour remedier à cela, le préfet préconise la sensibilisation de la part des chefs de canton et des différents comités d'entente sous-préfectoraux des conflits agriculteurs-éleveurs, afin d'éviter de parler de conflit sanglant dans le département de la Nya, mais plutôt de cohabitation pacifique et de développement de la localité.



La réunion a eu lieu pour analyser les solutions afin d'éviter la dévastation des champs par les animaux et le respect des couloirs de transhumance pour la campagne agricole qui commence.



Dans son intervention, le responsable de l'ONDR, Dodigam Thomas a expliqué aux participants que lorsqu'il y a dévastation d'un champ par les animaux, seul le technicien de l'ONDR doit évaluer les dégâts en présence des deux parties afin d'éviter le conflit.



Clôturant la rencontre, le préfet du département de la Nya, Béchir Tahir Mahamat a instruit les chefs de canton d'identifier dans leur circonscription les couloirs de transhumance afin qu'ils soient tracés dans les jours à venir. Il a invité les chefs de canton, les différents comités d'entente sous préfectoraux des conflits agriculteurs-éleveurs et les représentants des éléveurs à sensibiliser les deux communautés pour la cohabitation pacifique. "Il faut mettre un garde-fou afin d'éviter un conflit sanglant dans le département".



Dans ces circonstances, Béchir Tahir Mahamat a exhorté les chefs de canton et les commandants de Brigade d'éviter les fortes amendes, mais plutôt de résoudre de façon rationnelle le conflit agriculteurs-éleveurs.



A cette occasion, la question de l'exode rural et le mariage précoce n'ont pas été perdus de vue par le préfet. Par ailleurs, le préfet du département de la Nya a mis en garde les éleveurs contre le recrutement d'enfants bouviers.



Au regard de la qualité des intervenants, Béchir Tahir Mahamat "ne doute pas un seul instant que les objectifs visés seront atteints".



Reouhoudou Innocent, Alwihda Info, Bébédjia.