Tchad : Un journal mis en demeure pour atteinte à la vie privée

Le journal trimestriel Le Haut Parleur a été aujourd'hui mis en demeure pour atteinte à la vie privée et affirmations gratuites.



Le Haut Conseil de la Communication (HCC), dans un communiqué de presse signé de son président Dieudonné Djonabaye en date 27 juillet 2017, parvenu à la rédaction d'Alwihda Info, a pris une décision de mise en demeure du journal trimestriel Le Haut Parleur pour avoir publié dans les colonnes dudit N°30 du 21 au 9 août 2017 notamment des articles portant atteinte à la vie privée et des affirmations enfantines et gratuites sans aucune preuve, ni des éléments objectifs pouvant soutenir de tels propos.



Le communiqué souligne que l'article 16 du code éthique et de déontologie du journaliste Tchadien impose de "refuser d'écrire ou de lire des commentaires ou des éditoriaux politiques contraires à l'éthique et à la déontologie. Ne pas s'ériger en censeur de ses pairs".



Par ailleurs, le HCC déclare que le trimestriel Haut Parleur a enfreint les dispositions legales et réglementaires. L'organe régulateur ordonne la notification de la présente décision au trimestriel le Haut Parleur et sa publication partout où besoin sera.