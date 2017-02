Tchad : Un journaliste nommé président du Haut Conseil de la Communication

Le journaliste Dieudonné Djonabaye, récemment nommé membre du Haut Conseil de la Communication, a été élu aujourd'hui président de l'institution, pour un mandat de deux ans renouvelable. Il remplace à ce poste Moukhtar Wahwa Dahab, qui est appelé à une autre fonction.



Dieudonné Djonabaye a auparavant occupé le poste Directeur de la communication de la Présidence de la République.



Le Haut Conseil de la Communication est chargé d’assurer la liberté et la protection de la presse, garantir l’accès aux sources d’information et aux moyens publics d’information. Il doit, par ailleurs, veiller au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la presse et la communication audiovisuelle.