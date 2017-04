Tchad : Un meeting de l'opposition interdit par crainte de troubles à l'ordre public

Le gouvernement vient d'interdire aujourd'hui, le meeting du parti UNDR (Union Nationale Pour le Développement et le Renouveau), prévu demain au stade du 6ème arrondissement.



La célébration du 25ème anniversaire du principal parti d'opposition, comportait, en plus d'une cérémonie d'ouverture et de clôture, une conférence-débat et un meeting, notamment animé par un panel des membres du Bureau Exécutif de l’UNDR.



Le ministère de la sécurité publique a interdit ce rassemblement par crainte de troubles à l'ordre public.