Tchad : Un ministre demande plus de mobilisation pour le forum panafricain de la jeunesse

La capitale tchadienne abritera du 29 juin au 1er juillet prochain, le 1er forum panafricain de la jeunesse. Dans une communication faite hier, à l’intention des responsables des mouvements et associations des jeunes, le ministre de la Jeunesse, des sports et des loisirs, M. Youssouf Abassallah les a invités à plus de mobilisation pour la réussite de ce forum.



Le forum a été décalé de quelques jours, initialement prévu du 27 au 29 juin prochain.



De nombreux participants sont attendus à N'Djamena, dont des délégations issues de la jeunesse de l'ensemble des pays du continent, ainsi que de la diaspora.



Au dernier sommet de l’Union Africaine tenu à Addis-Abeba, le Président de la République Idriss Déby a été désigné par ses pairs comme "parrain de la jeunesse africaine". Pour la Présidente de l’Union Panafricaine de la Jeunesse, Mme Francine Muyumba Furaha, au Prochain Sommet de l’Union Africain, le "parrain de la Jeunesse africaine" exhortera ses pairs à poser des actes concrets.