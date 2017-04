INTERNATIONAL

Tchad : Un ministre français en visite, rencontrera Idriss Déby

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Avril 2017 modifié le 10 Avril 2017 - 19:13

ean-Marie Le Guen, secrétaire d’Etat chargé du développement, de la francophonie et des Français de l’étranger, et Neven Mimica, commissaire européen à la coopération internationale et au développement, effectuent une visite conjointe au Tchad du 9 au 11 avril.



ACTUALITES | INTERNATIONAL | TCHAD | POLITIQUE | CULTURE | EXCLUSIF | Revue de Presse | English News | 中國