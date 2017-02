Tchad : Un ministre français reçu par Déby, une enveloppe de 10 milliards FCFA débloquée

Deux jours, deux étapes, deux pays visités. N’Djaména, la capitale Tchadienne constitue la dernière étape de la tournée du secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie, Jean-Marie Le Guen après le Niger.



L’audience qui a duré une heure et demie s’est déroulée en présence du Chef de la diplomatie tchadienne, Brahim Hissein Taha et des proches collaborateurs du Chef de l’Etat.



Partenaire privilégié du Tchad, la France envisage d’appuyer le gouvernement dans plusieurs secteurs dont notamment, la santé, le sauvetage du Lac-Tchad, l’assainissement de la ville de N’Djaména.



L’enveloppe qui sera dégagée par la France est chiffrée à 15.000 millions d’euros, soit près de 10 milliards de Francs CFA.



Le Tchad et la France sont liés par des accords de coopérations dans plusieurs domaines. Les autorités des deux pays œuvrent inlassablement pour le renforcement de ces liens d’amitié et de coopération.