Tchad : Un nouveau-né abandonné par sa mère dans un dépôt d'ordures à Am-Timan

Les habitants riverains de l'aéroport d'Am-Timan, ont été surpris de constater ce dimanche matin, 30 avril 2017, la présence d'un nouveau-né, abandonné par sa mère dans un dépôt d'ordures situé juste en face de l'aéroport. L'enfant abandonné, est de sexe féminin et fraîchement né. Des traces de sang étaient visibles sur le corps du nouveau né. La scène s'était passée dans le quartier Ryad, un quartier voisin de l'aéroport de la ville.



Selon des témoins, le premier individu qui a découvert l'enfant au petit matin, est un homme venu à l'endroit pour se soulager. Dès sa venue, il a été alerté par les cris du bébé abandonné, cris résultant de la douleur qu'elle ressentait à la suite d'une blessure.



L'homme a aperçu le nouveau né, nue et c'est par humanisme qu'il a arraché des feuilles d'un arbre pour les étaler sous le corps du bébé et le couvrir, afin de lui servir de couchage de fortune, et le dissimuler de la menace des chiens errants dans la zone, qui risquaient probablement de le dévorer. Il avait par la suite, fait appel à une dame habitant non loin des lieux pour chercher une couverture.



Les notables du quartier et le Maire de la ville, ainsi que d'autres responsables ont été saisis par la population. Le Maire a personnellement fait le déplacement pour constater les faits. Le bébé abandonné est vivant et porte une blessure profonde sous la joue gauche, apparemment une blessure causé par un objet tranchant, par la maman qui voulait l'exécuter une fois né. Toutefois, la blessure n'a pas causé de graves douleurs.



Après la constatation faite sur place, le Maire de la ville d'Am-Timan a remis l'enfant entre les mains du service sanitaire. La fille a été prise en charge, depuis dimanche matin, par l'équipe de Médecins Sans Frontières (MSF), dans le bloc des soins intensifs de l'hôpital régional d'Am-Timan. Le responsable chargé du maintien de l'enfant, nous a précisé que MSF l'a habillée et s'occupe convenablement de sa prise en charge. Sa santé évolue positivement. Elle est saine et son état n'est pas critique. Tout est sous contrôle des agents sanitaires.



Concernant la mère à l'origine de cet infanticide, elle n'a pas encore été retrouvée, mais une enquête a été ouverte pour traquer et arrêter cette mère irresponsable qui a causé cet acte ignoble et inhumain. Elle a failli de près, commettre un meurtre, sachant que l''enfant a été retrouvé avec une blessure qui aurait pu être mortelle.

Mahamat Abdelbanat Kourma, correspondant Alwihda Info à Am Timan.