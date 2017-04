Tchad : Une Délégation conjointe UE-gouvernement français à Am-Djarass

Partenaire privilégie du Tchad, la France était présente à cette audience à travers son secrétaire d’État chargé du développement et de la francophonie, Jean-Marie Le Guen. L’audience a duré une heure et demie. Elle s’est déroulée en présence du Chef de la diplomatie tchadienne, Brahim Hissein Taha et des proches collaborateurs du Chef de l’Etat. Les relations de coopération multilatérale entre l’Union européenne et le Tchad d’une part et bilatérale entre la France et le Tchad d’autre part, ont été longuement abordées au cours de cette audience.



La France et l’Union européenne apprécient fortement l’action du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. L’audience accordée par le Chef de l’Etat à la délégation conjointe UE-France met ainsi un terme à la visite de 48h de cette délégation conjointe au Tchad. Cette visite sera bouclée par une conférence de presse qui sera animée incessamment.