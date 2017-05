Tchad : Une application de cours pour les candidats au baccalauréat voit le jour

Le groupe Albidey Net a procédé, ce jeudi 11 mai 2017, à la Bibliothèque du Lycée Felix Eboué, au lancement d’une application dénommé «Bac-Tchad», en présence de plusieurs responsables des établissements scolaires, ainsi que des élèves.



L’application «Bac Tchad» est un palliatif qui vise à renforcer la capacité des élèves en proposant des sujets et des cours spéciaux sur le programme de l’enseignement de classe de terminal au Tchad. Elle permettra aux élèves de mieux affronter les épreuves des examens et propose surtout des solutions en offrant plus d’opportunité susceptibles d’augmenter le taux de réussite au baccalauréat.



Le développeur de cette application Bac-Tchad, Aristide Digandoum a indiqué qu’il a conçu cette application pour aider à affronter le baccalauréat, et donner la possibilité aux élèves, afin de leur offrir la possibilité de faire des recherches et de compléter leurs cours de classe. Avant d’ajouter qu’il a travaillé pendant 6 mois avec l’apport d’Albidey Net qui lui a créé un cadre de travail pour finaliser l’application et son incubateur.



« Peu importe le moment, nous sommes déjà à un mois du baccalauréat, ça ne pourra peut-être pas aider les élèves candidats au baccalauréat, comme il le faut. Notre objectif en ce moment, est de présenter au public cette application. Nous avons les élèves de la classe de première qui vont affronter le bac, l’année prochaine et pourquoi pas même, les candidats au bac de cette année qui peuvent assimiler un ou deux sujets. Nous avons quatre matières qui sont insérées, à savoir, le français, la philosophie, l’histoire et la géographie pour le moment. Peut-être, on va l’étendre à d’autres matières et en arabe, l’année prochaine », a affirmé le développeur de cette application Bac-Tchad, Aristide Digandoum.



Ces matières insérées dans cette application contiennent des cours, des dissertations et des tests qui permettent à tous les élèves de toutes les séries de se servir comme un complément de cours dispensés par les enseignants, afin de bien se préparer pour affronter le baccalauréat au moment opportun.



Cette application Bac-Tchad a pu être conçue par le développeur Aristide Digandoum avec l’apport des enseignants impliqués dans le processus d’élaboration des cours, et surtout le groupe Albidey Net qui l’a accueilli pendant plusieurs mois pour finaliser son travail.