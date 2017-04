Tchad : Une association demande aux autorités d'agir après l'assassinat d'une femme à Gouro

Dans l'après midi du 5 avril 2017, il a été découvert dans la localité de Gouro, le corps sans vie de Madame Nébido Abdallah Youssouf. "Il semblerait que l'assassinat ait lieu suite à une tentative de viol collectif. Cet assassinat barbare a engendré une réaction incontrôlée d'un groupe de jeunes qui se sont dirigés vers le camp. Dans la foulée des tiers sans sommation des militaires ont occasionné deux blessés graves", apprend-t-on d'un communiqué de l'Association Nimè Tombà, parvenu à Alwihda, et signé de son coordinateur national, Youssouf Djouma Issa.



"Soucieuse de la préservation de la paix sociale et du respect des droits humains gages de tout développement, l'Association appelle la population au calme et à la retenu. En outre, elle demande à l'Etat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que, d'une part, les auteurs du crime soient retrouvés et punis conformément à la loi, et, d'autre part, les auteurs des tirs soient auditionnés pour que justice soit rendue", conclut le communiqué.