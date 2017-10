Tchad : Une association honore l'entrepreneur Naïr Abakar

L'association pour le développement de la communauté MIMI a organisé cet après-midi à la maison de la femme une cérémonie en l'honneur de Naïr Abakar, lauréat du prix entrepreneuriat de la jeunesse, de l'organisation internationale de la francophonie en Côte-d'Ivoire.



C'était en présence du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, des autorités administratives et traditionnelles, représentants de quelques régions, parents, amis et connaissances, venus nombreuses à cette circonstance.



"Mon fils, tu a non seulement honoré la communauté MIMI mais tu as honoré l'Afrique et le Tchad tout entier par ta compétence, tes expériences. Nous en sommes reconnaissant", a déclaré le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, en prenant la parole.



Les jeunes ont été invité à s'intéresser aux études, gage du développement du pays.