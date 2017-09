Tchad : Une association turque aide 2000 personnes pour la fête

L'association Turque Itimad a volé au secours des démunis à l'occasion de la fête de Tabaski. Par l'entremise du complexe scolaire international Bahar, l'association qui œuvre dans l'humanitaire, le social, le sanitaire et l'éducation, a offert plusieurs kilos de viande. Plusieurs d'entre-eux ont été sacrifiés au centre social N°9 de Diguel Riyad, dans la commune du 8ème arrondissement de la capitale.



Dans cette optique, le complexe Scolaire International Bahar, agissant au nom de l'association Itimad a offert 100 bœufs aux cinq centres sociaux dont les viandes seront départagées à plus de 2000 personnes nécessiteuses dans la ville de N'Djamena.



Le directeur général adjoint du Complexe Scolaire International Bahar, Mahamat Nour indique que ce geste de bienfaisance posé par l'association Itimad permet de soulager les personnes vulnérables et les handicapés vulnérables en leur offrant de la viande pendant la fête de Tabasti. Au total, une vingtaine de bœufs ont été abattus dans le centre social N° 9 où la viande devra être répartie à une trentaine de personnes présentes sur le lieux.