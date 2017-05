Tchad : Une caravane chirurgicale bénévole pour sauver des vies humaines

Le Fond pour l'Assistance aux Malades du Soudan, financé par la Fondation Djassim Wahamat Ben Djassim, a procédé, ce samedi 16 mai 2017, à l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine de N'Djamena, au lancement officiel de la caravane chirurgicale, en présence de l'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Saleh, du secrétaire d'Etat Tchadien à la Santé, Mahamat Annadif Youssouf, du directeur général de l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, Abdoulaye Adam Djerou et du chef de mission soudanaise, Mahamat Allamine Abou-Manga.



Cette caravane chirurgicale agissant dans un cadre purement humanitaire vise à opérer 150 personnes dans trois domaines spécifiques, à savoir, la chirurgie générale, l’ORL et l'urologie, et ce gratuitement jusqu'au 23 mai 2017.



Cette coopération agissante dans le secteur sanitaire entre le Tchad et le Soudan permet de sauver des vies humaines et de prendre en charge des personnes malades. Elle pourra s’étendre à la formation des tchadiens dans d'autres domaines du secteur de la santé.