Tchad : Une coalition de la société civile exige une excuse publique des États-Unis

Dans une motion de protestation lue par une participante au nom des toutes les organisations de la société civile, la Coalition Touche Pas À Mes Acquis rejette toutes accusations qu'elle qualifie de gratuites et non fondées qui tendent à ternir l'image du Tchad et de son président. Elle dénonce l'inscription du Tchad sur la liste noire des États terroristes.



Toutefois, dans une motion de soutien et de confiance au président Deby Itno, elle rejette l'acharnement des États-Unis contre le chef de l'Etat, lui réitère et confirme sa confiance totale dans l'intégrité morale, les qualités civiques et le haut degré du président.



Le président de la Coalition Touche Pas À Mes Acquis, Mahamat Digadimbaye, dans son allocution, condamne les visées déstabilisatrices des institutions de la république du Tchad par le gouvernement américain à travers ces harcèlements et ingérences. Il proteste contre toutes les calomnies, les allégations, les mensonges et les campagnes de dénigrement contre le Tchad et son président.



« Si le gouvernement tient un langage diplomatique, nous au niveau de la société civile exprimons aujourd'hui notre colère et exigeons du président Trump et de son gouvernement une excuse publique. Mettre la république du Tchad sur la liste noire des pays terroristes et accuser le président du Tchad de corrompu, c'est une atteinte grave aux principes fondamentaux de notre pays. La société exige réparation », martèle le président de la coalition Mahamat Digadimbaye.