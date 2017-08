Tchad: Une colonne des rebelles rallie le gouvernement

Une faction appartenant à l'opposition politico militaire tchadienne installée en Libye a décidé de rallier le gouvernement avec armes et bagages. Ils sont plus de trois cents éléments dirigés par un certain officier tchado-libyen qui a négocié le ralliement. La colonne aurait quitté le territoire libyen pour rentrer sur le sol tchadien conformément à l'accord entériné avec les plus hautes autorités tchadiennes. Si cette information est confirmée cela constituerait le début d'une fissure au sein de l'opposition armée stationnée en Libye et qui est morcelée en quatre factions qui se disputent la direction.