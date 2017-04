Tchad : Une délégation italienne reçue par Idriss Déby

Le chef de l’Etat Idriss Déby a accordé ce matin, une audience à une délégation italienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération et de développement, M. Mario Giro. Au menu des échanges, la redynamisation de la coopération bilatérale.



M. Mario Giro, vice-ministre italien des Affaires étrangères chargé de la coopération et de développement a été reçu ce mercredi, par le Président de la République. Le Ministre italien effectue ce déplacement pour tonifier les relations de coopération entre Rome et N’Djamena. L’émissaire italien a passé en revue avec le chef de l’Etat Idriss Déby les grands dossiers. L’Italie veut apporter son soutien au Tchad efficacement impliqué dans la recherche de la paix et de stabilité.



A travers le Fonds d’aide italien, la région du Lac-Tchad a bénéficié d’aide de l’Italie en 1985. Il s’agissait du Projet de désenclavement de la région. La question des refugiés et déplacés lacustre n’a été perdue de vue au cours des discussions.



Mario Giro, vice-ministre italien des affaires étrangères chargé de la coopération et du développement, avant de quitter le palais, a également invité officiellement le chef de l’Etat à Rome pour raffermir cette relation naissante qui se veut dynamique et mutuellement avantageuse.



PR/DG-COM