Tchad : Une dizaine de conseillers nommés à la Présidence de la République

Plusieurs personnalités, dont les noms suivent, sont nommées aux postes de responsabilité à la Présidence de la République, apprend-t-on d'un décret n°522 du chef de l'Etat Idriss Déby, justifié par "des nécessités de service", conformément à la "restructuration des services de la Présidence de la République".



Conseiller Technique aux Affaires Etrangères et à la Coopération : Moctar Wawa Dahab

Conseiller Technique à l'Administration du Territoire : Mahamat Zen Bada

Conseiller Technique aux Finances et Budget : Abakar Abdelkérim haggar

Conseiller Technique aux Infrastructures et aux Transports : Ousman Abderaman Djogourou

Conseiller Technique aux Affaires Juridiques et à l'Ethique Administrative : Madame Deyo Julienne

Conseiller Technique à l'Agriculture et à l'Environnement : Abbo Youssouf

Conseiller Technique à l'Action Sociale et à la Famille : Dillah Lucienne

Conseiller Technique aux Postes et Nouvelles Technologies de l'Information : Dr. Hassan Makine Ourbe

Conseiller Technique à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique : Adrien Beyom Malo

Conseiller Technique à l'Economie, au Commerce et au Tourisme : Etienne Alingué

Conseiller Technique à l'Education Nationale, à la Culture, à la Jeunesse et aux Sports : Ahmat Abdoulaye Ogoum

Conseiller Technique aux Mines et à la Géologie : Moutede Djimhyngar