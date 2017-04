Tchad : Une dizaine de remplacements par décret au ministère de l'Eau

Un décret 219 du chef de l'Etat, parvenu à Alwihda Info cette après-midi, nomme au ministère de l'Eau et de l'Assainissement, plusieurs fonctionnaires.



Au cabinet du ministre, le nouveau directeur de cabinet est Dezoumbé Jean Nicolas. Deux conseillers sont également nommés, il s'agit de Issa Moustapha et Oumar Mahamat.



Un second décret n°320 confirme le maintient du secrétaire général, de son adjoint et d'un inspecteur général dudit ministère (respectivement Mahamat Alipha Moussa, Madame Diambaye Rebecca et Abdoulaye Souleymane Nourene).



D'autres remplacements sont observés dans plusieurs directions, notamment celle de l'assainissement en eau potable ; de l'hydraulique pastorale des ressources en eaux, études et planification, avec un nouveau directeur général ; du suivi et de l'exploitation des ouvrages hydraulique ; des ressources en eau ; ou encore des études et de la planification du suivi et des évaluations.



Un troisième décret touche le ministère de l'eau et de l'assainissement. Le laboratoire national des eaux voit l'arrivé d'un nouveau directeur, en la personne de Brahim Taha, tandis qu'Amina Brahim Mahamat fait son arrivée à la direction financière. Mahamat Abldekérim Annadif obtient également un poste de responsabilité au laboratoire.