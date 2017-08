Tchad : Une fête de l’indépendance célébrée dans la sobriété et l’indifférence

Le Tchad célèbre depuis ce vendredi 11 août 2017 son 57ème anniversaire de l’accession à la souveraineté internationale. Pour marquer ce jour historique où les Tchadiens ont pris les destinées de leur pays en main après avoir consenti d’énormes sacrifices pour y parvenir, une cérémonie de commémoration du 57ème anniversaire de l’indépendance du Tchad a eu lieu ce vendredi, à la Place de la Nation sous l’auspice du président, Idriss Déby Itno en présence du premier ministre, Pahimi Padacké, de la première dame, Hinda Deby Itno, des membres du gouvernement et des corps diplomatiques.



Quelques minutes après son arrivé, le chef de l'Etat en a profité pour aller déposer des gerbes de fleurs aux monuments aux morts. Ensuite, s’en est suivi un défilé militaire des différents corps constitués de l’armée Tchadienne et d’autres unités paramilitaires qui ont mis en haleine très peu de gens sortis dans les rues pour les encourager, du probablement au manque d’engouement.



Pour des raisons purement économiques, ce 57ème anniversaire de la célébration de l’accession du Tchad à son indépendance a vu la participation d'un nombre considérablement réduit de forces de défense et de sécurité et d’autres corps paramilitaires au défilé. L’on a constaté l’interruption et la coupure intempestive du son du modérateur qui commentait le défilé en décryptant chaque groupe de militaire ou de paramilitaire et le rôle que joue chaque unité en parade. Ce léger incident a quelque peu empêché l'assistance de cerner l’appartenance de certains groupements en raison de la qualité défectueuse du son.



Le défilé des anciens combattants a mis un terme à cette cérémonie de célébration de la fête de l’indépendance très sobre.