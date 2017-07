Tchad: Une radio religieuse menacée de fermeture

La Radio religieuse connue sous le nom de Radio Alkhourane Alkarime est mise en demeure par le Haut Conseil de Communication, le HCC. La Radio appartient au Conseil supérieur islamique dirigé par son président Hissene Hassan connu par des déclarations qui n'ont jamais plu aux dirigeants religieux et politiques en Arabie Saoudite. Pour quelles raisons la Radio a t-elle été condamnée par le HCC? Derrière cette mesure se cache t-elle une main étrangère ou a t-elle transgressé les règlements déontologiques en vigueur? La radio en question jouit d'un nombre important des tchadiens et sa fermeture sera sans doute mal interprétée et ceci quelque soit le motif. Le HCC doit communiquer sur les mobiles et justifier sa décision pour convaincre les auditeurs.