Tchad : Vague de révocations de fonctionnaires dans plusieurs ministères

Au moins 20 fonctionnaires et agents contractuels ont été révoqués de trois ministères différents, par une série de décrets du chef de l'Etat Idriss Déby, signés par délégation de signature, par le Premier ministre Pahimi Padacke Albert.



En plus de la révocation, les droits à pension sont supprimés. Ces décrets font suite à des conseils de discipline. Dans les trois décret, il s'agit du même motif : "abandon de poste".



Au Ministère de la Fonction Publique, de l'Emploi, Chargé du Dialogue Social, quatre fonctionnaires sont concernés par le décret 191. Il s'agit de Mahamat Nour Abdelkérim, au motif qu'il est "inconnu des services des ressources humaines", le contrôleur du Travail Benoodjim Emmanuel et, l'Inspecteur du Travail de 2ème classe, Ndjoulou Fidele.



Au Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, dix fonctionnaires sont révoqués. Il s'agit de Abdel-Aziz Lamar, Ain-Mem Bouayom, Djerassem Née Nodjilar Benande, Djetogoum Djimnoudjingar, Djimadoumadji Rabe, Moussa Nicolas, Ngaradjim André, Abderaman Hissein Abakar, Haroun mahamat Nour et, Sadia Outman.



Enfin, au Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et du Transport, six agents fonctionnaires et contractuels sont concernés : Adam Bachar Takibo, Adoum Ahmed Ali Kosso, Salim Adoum, Talha Hissein Mahamoud, Barkadei Hangata et, Mahamat Adji Goni.