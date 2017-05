Tchad : Visite du vice-président Chinois à la Raffinerie de Djaramaya.

Les différentes étapes de cette visite en image :

Le vice-président de la République de Chine, Li Yuanchao a visité, ce matin, mercredi 10 mai 2017, la raffinerie d'exploitation de pétrole de Djaramaya, en présence du ministre du pétrole, de l'énergie et chargé des promotions des énergies renouvelables, Béchir Madet, du directeur général de Société Tchadiennes des Hydrocarbures (SHT), Tahir Hamit Nguilimi, du directeur général adjoint de la raffinerie de Djaramaya, Seid Idriss Deby, du personnel de la raffinerie et de la délégation officielle chinoise.Le vice-président chinois a profité pour visiter tour à tour, la salle d'exposition du plan de la raffinerie, la salle de contrôle de la raffinerie où il a longuement échangé avec le personnel sur le fonctionnement de leur service respectif, avant de se rendre à la résidence de la raffinerie où le ministre du pétrole, de l'énergie, chargé de la promotion des énergies renouvelables et sa suite ont pris congé de lui.