Tchad : autorités civiles et militaires limogées pour manquement grave à la sécurité

Le président Idriss Déby Itno, en séjour depuis quelques jours au nord du Tchad, a limogé officieusement le gouverneur de la région de Borkou, le général Ngaro Aidjo. Il a été remplacé par Daoud Bachir. Le préfet de la région de Bornou, Ahmat Sougui a également été limogé.



Le commandant de la zone de défense de l'armée Dadi Tchoungouli est remplacé par le général Abakar Choua. L'ensemble des responsables de la police et d'autres services de la sécurité ont également été limogés, d'après une source concordante recueillie par Alwihda Info, et confirmée de sources indépendantes.



Une cérémonie a été organisée ce mercredi, à Faya Largeau pour assurer la passation de service entre le gouverneur sortant et entrant.



Le président Idriss Deby serait sidéré par le laxisme entretenu par les autorités civiles et militaires de Borkou pour endiguer l'insécurité dans leur circonscription administrative.



Un décret interviendra dans les jours à venir pour officialiser le limogeage de ces responsables politiques et militaires.