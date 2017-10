Tchad : commémoration prochaine du centenaire du massacre au coupe-coupe en 1917

Le comité d'organisation scientifique a organisé ce samedi 21 octobre un colloque international sur les résistances africaines, en particulier sur le cas du Tchad, appelant à un devoir de mémoire et civique.



Un hommage et une reconnaissance a été faite aux résistants à la conquête et à la colonisation, notamment en commémoration du centenaire du massacre au coupe-coupe (novembre 1917 - novembre 2017).



Un point de presse a été tenu pour informer le public du lancement des activités commémorant le centenaire du massacre qui devrait être organisé du 10 au 12 novembre prochaine à N'Djamena, et du 15 au 17 novembre prochain à Abéché.