Tchad : conflit intercommunautaire sanglant au Salamat

Plusieurs morts et des blessés sont à déplorer suite au conflit intercommunautaire survenu ce mercredi matin 18 octobre 2017 au village de Darasna, situé dans le département d'Aboudeïa, à 75 kilomètres au nord d'Am-Timan.



Selon plusieurs sources non encore officielles, près de 10 personnes dont le Commandant de Compagnie de la Gendarmerie (Compagend) d'Aboudeïa et deux agents de sécurité venus d'Aboudeïa seraient parmi les morts.



D'autres sources depuis Darasna précisent que le conflit aurait opposé une partie de la population aux forces de l'ordre venues pour s'interposer afin d'empêcher une bataille. Des blessés dont le nombre n'est pas encore connu, sont aussi signalés.



Depuis quelques heures, des renforts ont quitté la ville d'Am-Timan en direction de la zone du conflit.