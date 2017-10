Tchad : d'ex-agents de l’ONDR/PNSA fustigent l’immobilisme et l’indécision de l’ANADER sur leur sort

Le délégué principal de la cellule syndicale des agents de l’ONDR/PNSA, Bagao Ndikwe Badinga a fait, ce mardi 22 octobre 2017, à la Bourse de Travail de N’Djamena, une conférence de presse relative aux démarches entamées par la cellule syndicale pour faire valoir leur droit auprès des autorités en charge du développement rural.



À travers cette conférence de presse, la cellule syndicale vise à dénoncer l’immobilisme et l’indécision du patronat de l’Agence Nationale de Développement Rural (ANADER) et le refus du ministère et du directeur général de l’ANADER de collaborer avec la délégation du personnel après moult écrits et tentatives de rapprochement en vue d’une résolution pacifique de la crise.



Face à cette situation, le personnel des institutions fusionnées à savoir l’Office Nationale de Développement Rural (ONDR) et du Programme National de la Sécurité Alimentaire (PNSA) décident lors cette assemblée générale tenue à la Bourse de Travail entre autres de méconnaitre l’autorité du ministère de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles, de demander l’interpellation de ces derniers par les hautes instances de la République et de solliciter le recrutement d’un nouvel administrateur liquidateur ayant des compétences avérées.