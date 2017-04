Tchad : démantèlement d'un réseau clandestin de trafic de viande de chien

La police nationale a présenté ce matin, au Commissariat de Sécurité Publique 7, à Chagoua, 9 personnes impliquées dans le trafic et la vente de viande de chiens au marché.



Ils faisaient croire à leurs clients que ces produits de consommation provenaient de la viande de mouton et de dromadaires.



Les têtes d'animaux ainsi que les viandes fumées de chiens déguisées en celles de mouton et de dromadaires ont été exposées aux hommes des médias.



Ces présumés trafiquants, dont 3 employés de l'abattoir de Diguel Dinguessou, abattaient ces chiens dans un lieu caché, au quartier Abena, avant de mettre la viande à la consommation de la population, dans les différents marchés de la ville de N'Djamena, en les transformant souvent en viande sèche.