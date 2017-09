Tchad : faibles performances des recettes douanières, déplore le Premier ministre.

Le premier ministre a constaté une évolution qui "n'est pas trop mauvaise" des recettes au niveau des impôts, et des performances qui "restent faibles" au niveau des douanes, au cours d'une réunion tenue jeudi dernier à son cabinet.



La réunion sur les régies financières et les recettes administratives s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement, des conseillers du premier ministre et des responsables administratifs des plusieurs ministères.



Des instructions et des orientations ont été données par le chef du gouvernement pour améliorer davantage plusieurs secteurs économiques pour accroitre les ressources financières. Selon le Premier ministre, il faut redoubler d'effort pour faire plus de recettes permettant de couvrir les obligations minimales de l’Etat.



Pahimi Padacke Albert a invité les responsables des différents services impliqués dans la gestion des finances publiques à tout mettre en œuvre en vue de relever les défis qui s’imposent. Par ailleurs, le Chef du Gouvernement a instruit les responsables du ministère des finances de se mettre résolument au travail en vue de préparer le budget 2018.