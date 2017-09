Tchad : lancement d'une journée citoyenne d'échange et d'analyse sur la situation multidimensionnelle

La Coalition de la société civile « Touche Pas À Mes Acquis » a lancé ce matin du dimanche 17 septembre, au Palais de 15 janvier, la journée citoyenne de la société civile pour dénoncer d'après elle, les visées déstabilisatrices du Tchad et soutenir le gouvernement dans l'organisation du forum national sur les reformes des institutions de la République.



Le lancement de la journée citoyenne de la société civile permet dorénavant, chaque 17 septembre de l'année, aux organisations de la société civile dite militante et engagées dans le combat pour le renforcement de l'unité nationale, de la cohésion sociale, la consolidation de la paix, la défense des droits humains, de la démocratie, le respect des valeurs républicaines et de la bonne gouvernance, à se retrouver pour des échanges et des analyses sur la situation socio-politique et économique du pays.



Tout en apportant son soutien aux résultats des assises de Paris, la coalition de la société civile « Touche Pas À Mes Acquis », ayant participé à l'élaboration du Programme National du Développement, entend poursuivre sa mission dans le cadre de sa mise en œuvre et aux mécanismes du suivi et d'évaluation. Par ailleurs, elle sollicite la mise sur pied rapide de l'organe de suivi et d'évaluation pour rassurer les partenaires.



Le président de la coalition de la société civile « Touche Pas À Mes Acquis » , Mahamat Digadimbaye propose que cette cellule de suivi et d'évaluation, composée de l'exécutif, de la société civile et du secteur privé, soit directement rattachée à la Présidence de la République et supervisée par le président qui grâce à son leadership et à son investissement personnel, a permis de faire réussir la table ronde de Paris avec un succès historique, d'après lui.